TNT Film 23:30 bis 01:00 Actionfilm Asia Mission USA, J 1985 Nach dem Roman "The Terrible Game" von Dan Tyler Moore 20 40 60 80 100 Merken Jonathan Cabot war als Turner bei den Olympischen Spielen und gehört zu den wenigen Auserwählten, die in Parministan an einem Wettkampf teilnehmen sollen. Um den Kampf auf Leben und Tod zu bestehen, muss der Sportler sein gymnastisches Talent mit fernöstlichem Kampfsport mischen. Als Jonathan sich in die hübsche Agbayani verliebt, geht es plötzlich um mehr als nur sein eigenes Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Thomas (Jonathan Cabot) Tetchie Agbayani (Prinzessn Rubali) Richard Norton (Zamir) Edward Bell (Paley) John Barrett (Gomez) Conan Lee (Hao) Bob Schott (Thorg) Originaltitel: Gymkata Regie: Robert Clouse Drehbuch: Charles Robert Carner Kamera: Godfrey A. Godar Musik: Alfi Kabiljo Altersempfehlung: ab 18