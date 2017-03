National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:30 Dokumentation Im Reich der Krokodile D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In beinahe 200 Millionen Jahren Evolution haben sie sich zu perfekten Killern entwickelt - Krokodile. Doch sie besitzen auch eine sanfte Seite, die kaum jemand kennt: Krokodile sind fürsorgliche Eltern, die sich liebevoll um den Nachwuchs kümmern. Am spektakulärsten ist dabei die Jungenaufzucht des Brillenkaimans. Diese Krokodilart legt ihre Eier in Wassernähe ab, bewacht die Brut und hilft ihr aus dem Nisthügel hinaus. Die Dokumentation taucht ein ins Reich der Krokodile und zeigt, dass die Reptilien keineswegs die blutrünstigen Bestien sind, als die sie oft abgestempelt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mother Croc