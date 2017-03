ARTE 22:40 bis 23:50 Musik Lianne La Havas - Konzert in Paris F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Lianne La Havas verzückt mit facettenreicher Soulstimme, elegantem Gitarrenspiel und ihrem Sound aus Soul, Jazz, Elektronik und Funk. Die schöne 27-jährige Tochter eines Griechen und einer Jamaikanerin wurde in London geboren. Bereits als Kind lernte sie Gitarre spielen und schrieb erste Songs. Später machte Lianne La Havas erste Banderfahrungen, sang als Backgroundsängerin bei Paloma Faith und schrieb weiter Soul-Songs. Durch die Veröffentlichung ihres Materials auf der französischen Webseite "La Blogothèque" und Auftritte erregte sie Aufmerksamkeit und konnte ihre erste EP veröffentlichen. In knapp vier Jahren erntete sie mit zwei Alben nicht nur mehrere Auszeichnungen, sondern auch das einhellige Lob der Kritik. Die neue Ikone der britischen Soul- und Popszene experimentiert in alle Richtungen, arbeitete sogar mit Prince zusammen und wurde in den USA für einen Grammy nominiert. Markenzeichen der talentierten Gitarristin und Pianistin sind ihre samtweiche Stimme und ein subtiles Spiel mit Sinnlichkeit. Ihre Songs erzählen vom Leben und von den Gefühlen ihrer Generation. Die Texte sind beeindruckend authentisch, genau wie der Bühnenauftritt der Engländerin, die ihr Publikum mit bittersüßen Melodien in den Bann zieht. Auch bei ihrem einzigen Pariser Konzert in 2016 im magischen Casino de Paris überzeugte Lianne La Havas in Begleitung ausgezeichneter Musiker mit mal elektrisierenden, mal gefühlvollen Songs. Die charmante Sängerin interpretierte neben ihren ersten Hits auch Kompositionen aus dem 2015 veröffentlichten Album "Blood". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lianne La Havas live au Casino de Paris 2016 Regie: Benoit Toulemonde