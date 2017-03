National Geographic 22:40 bis 23:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz oder Anschlag? CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken 1961 kam der damalige UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Handelte es sich um ein Komplott, um einen politischen Mord? Am 18. September 1961 ist eine DC-6 der Vereinten Nationen in streng geheimer Mission in Afrika unterwegs. An Bord: Dag Hammarskjöld. Nur wenige Augenblicke vor der Landung stürzt die Maschine ab. Laut den Ermittlungen der rhodesischen Behörden ist das Unglück auf einen Pilotenfehler zurückzuführen. Die Gerüchte, nachdem es sich um einen Anschlag handele, reißen jedoch nie ab. 50 Jahre später tauchen plötzlich neue Erkenntnisse auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte