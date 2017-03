13th Street 22:05 bis 23:55 Actionfilm Non-Stop F, USA, GB, CDN 2014 Nach einer Vorlage von John W. Richardson, Christopher Roach Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Air Marshal Bill Marks (Liam Neeson) soll auf einem Flug von New York nach London für die Sicherheit der Reisenden sorgen. Die Aufgabe wird ihm nicht gerade leicht gemacht, als er die Nachricht eines Erpressers erhält. Dieser fordert 150 Millionen Dollar Lösegeld von der Fluggesellschaft, sonst stirbt alle 20 Minuten einer der Passagiere. Marks beginnt mit der Stewardess Nancy (Michelle Dockery) und dem Fluggast Jen (Julianne Moore), die Mitreisenden zu überprüfen. Bald jedoch gerät er selbst in Verdacht, mit dem Erpresser gemeinsame Sache zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Bill Marks) Julianne Moore (Jen Summers) Scoot McNairy (Tom Bowen) Michelle Dockery (Nancy) Nate Parker (Zack White) Corey Stoll (Austin Reilly) Lupita Nyong'o (Gwen) Originaltitel: Non-Stop Regie: Jaume Collet-Serra Drehbuch: Christopher Roach, John W. Richardson, Ryan Engle Kamera: Flavio Martínez Labiano Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 12