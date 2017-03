Der milliardenschwere Nerio Winch (Miki Manojlovic) kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Was viele nicht wussten - er hat einen unbekannten Erben, der seinen Chefposten übernehmen soll. Largo Winch (Tomer Sisley), der Adoptivsohn von Nerio, ist sein Nachfolger, doch der Vorstand ist darüber nicht sehr begeistert. Schon sehr bald muss Largo erkennen, dass in den eigenen Reihen eine Verschwörung im Gange ist und er um sein Leben fürchten muss. In Google-Kalender eintragen