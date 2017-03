FOX 22:50 bis 23:35 Serien The Listener - Hellhörig Captain Nightfall CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby und Michelle untersuchen ein Reihe von Wohnungseinbrüchen und Raubüberfällen, bei denen die Täter mit äußerster Brutalität vorgegangen sind. Dabei kommt ihnen ein mysteriöser Mann im Superheldenkostüm in die Quere, der sich offenbar in bester Comic-Tradition der Bekämpfung des Verbrechens verschrieben hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman "Oz" Bey) Peter Stebbings (Alvin Klein) Rainbow Francks (Dev Clark) Tara Spencer-Nairn (Nurse Sandy) Kenneth Welsh (Albert Jacoby) Originaltitel: The Listener Regie: John L'Ecuyer Drehbuch: Michael Amo, Sam Egan, Ken Cuperus Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J Bennett, Tom Third