Sky Sport Austria 22:15 bis 01:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL Moser Medicals Graz 99ers - EC Red Bull Salzburg, Playoffs, Viertelfinale, Spiel 4 Stereo 16:9 HDTV Merken Da brennt das Eis: Sky zeigt exklusiv live ein viertes Playoff-Duell aus dem Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga. Jetzt geht es in die entscheidende Phase. Welches Team macht im "Best of seven"-Modus bereits heute den Deckel zu und qualifiziert sich vorzeitig für das Semifinale? Wer muss weiter um die Teilnahme am Semifinale bangen? Wer erhält neue Hoffnung? Bei Sky erfahren Sie alle Antworten. Kommentar: Charly Leitner, Moderation: Stefan Kitzmüller oder Guido Friedrich, Experte: Gregor Baumgartner. In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Kitzmüller oder Guido Friedrich Gäste: Gäste: Gregor Baumgartner

