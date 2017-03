ORF 1 22:00 bis 23:40 SciFi-Film In Time - Deine Zeit läuft ab USA 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Spannungsgeladener, actionreicher Thriller von Genre-Profi Andrew Niccol ('Gattaca', 'Lord of War'). Justin Timberlake ('Runner, Runner') und Amanda Seyfried ('Les Misérables', 'Red Riding Hood') rebellieren gegen ein diktatorisches System und eröffnen in bester 'Bonnie-und-Clyde'-Manier eine waghalsige Jagd auf Zeit. In einer Welt, in der die Minuten des Lebens als Währung dienen, zählt dabei jede einzelne Sekunde! In naher Zukunft wird niemand älter als 25. Eine implantierte Uhr am Unterarm zeigt jedem sekundengenau das sichere Ende. Der mögliche Zukauf macht Lebenszeit zur neuen Währung. Einige wenige sichern sich auf Kosten von unzähligen Besitzlosen Unsterblichkeit. Will Salas kämpft in der Zone der Armen gegen die Diktatur der Mächtigen. Als er von einem Fremden ein Übermaß an Jahren geschenkt bekommt, gelangt er selbst in die Welt der Reichen. Dort trifft er auf Sylvia und startet mit ihr einen groß angelegten Zeitraub. Schon haben gnadenlose Systemwächter wie Raymond Leon die beiden Rebellen ins Visier genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Timberlake (Will Salas) Amanda Seyfried (Sylvia Weis) Cillian Murphy (Raymond Leon) Shyloh Oostwald (Maya) Johnny Galecki (Borel) Colin McGurk (Citizen) Olivia Wilde (Rachel Salas) Originaltitel: In Time Regie: Andrew Niccol Drehbuch: Andrew Niccol Kamera: Roger Deakins Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 12