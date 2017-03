OKTO 22:20 bis 07:00 Magazin Oktofokus Female:Pressure Merken "female:pressure" ist eine internationale Datenbank weiblicher DJs, Produzentinnen und Visual Künstlerinnen, die hauptsächlich im Bereich elektronischer Musik angesiedelt sind. Das Community-Projekt wurde zur Steigerung der Sichtbarkeit von Künstlerinnen im Bereich der elektronischen Musik gegründet. Die Datenbank bietet eine umfangreiche Auflistung von Künstlerinnen aus den Bereichen VJs (Video Jockeys, Musikvideoclip-Ansager) und bildenden Künstlern. Auf Initiative des "Verein Stadtimpuls", Wien, wird seit 2005 ergänzend die Produktionsplattform "open:sounds" ermöglicht, die die mediale Präsenz von Video Jockeys stärken soll. In Zusammenarbeit mit den auf "female:pressure" gelisteten Videokünstlerinnen entstand aus den im "open:sounds"-Pool kompilierten Musikstücken die DVD. Im Zentrum des Abends stehen die Live-Auftritte der in Los Angeles lebenden Künstlerin Margaret Noble und der Wiener Künstlerin Chra alias Christina Nemec. In Google-Kalender eintragen