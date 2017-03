Sky Sport Austria 22:15 bis 00:15 Basketball Basketball: Österreich Swans Gmunden - WBC Raiffeisen Wels, 28. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken "Wir geben den Swans zu viele Räume, das geht so nicht", haderte Wels-Coach Mike Coffin nach der letzten Begegnung mit dem Lokalrivalen. Am Ende stand eine 75:93-Niederlage¿ mal wieder. Von den letzten zehn OÖ-Derbys zog Wels siebenmal den Kürzeren. Unvergessen bleibt jedoch weiterhin das dramatische Finalspiel aus dem Jahre 2009, in dem der WBC mit 82:80 gewann und erstmals den Meistertitel holte. Der bisher größte Erfolg in der Welser Vereinsgeschichte. Spannung ist auch an diesem Spieltag garantiert, wenn die Swans, die sich derzeit auf Platz zwei befinden, den WBC empfangen. Die Welser haben die Playoff-Plätze ebenfalls fest im Blick und wollen auf die achte Derby-Niederlage verzichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie