RTL TVI 22:15 bis 23:05 Arztserie Night Shift Au bord de la catastrophe USA 2016 Stereo Scott et Jordan se retrouvent en grand danger lorsqu'ils interviennent pendant un feu de forêt non loin de San Antonio. Syd et TC doivent faire face à une situation de crise le long de la frontière turco-syrienne. Ils se retrouvent piégés au beau milieu d'une épidémie de typhus. Quant à Paul et Shannon, ils ne sont pas d'accord sur le traitement à apporter à un patient. De son côté, Topher reçoit la visite de Mac Reily, un ancien camarade de l'armée, qui souhaite qu'il lui signe des papiers avant de repartir au combat. Topher insiste pour l'ausculter avant de valider son aptitude... Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) JR Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Brian Anthony, Gabe Fonseca Musik: Fred Coury