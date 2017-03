RTL TVI 22:35 bis 00:00 Komödie My Big Fat Greek Summer USA, E 2009 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Les mésaventures d'une guide touristique et de son groupe de vacanciers... Georgia, guide touristique, déteste la Grèce mais c'est pourtant là qu'elle est "coincée" pour faire découvrir le pays. Le nouveau groupe de touristes dont elle doit s'occuper est très particulier : il est composé d'une vieille kleptomane, d'Australiens alcooliques et d'Irv, un sexagénaire particulièrement insupportable... Le voyage est fatiguant : le bus n'est pas climatisé et il est conduit par Poupi, un chauffeur hirsute. Le groupe est difficile et les plaintes des touristes pleuvent. Ils ne pensent qu'à manger des glaces et faire du shopping alors que Georgia s'évertue à tenter de les intéresser aux sites historiques et à la richesse culturelle... Ne sachant plus vers qui se tourner, Georgia trouve en Poupi un confident. Ce dernier tombe sous son charme, mais bien qu'il fasse des efforts pour la séduire, elle continue à le voir comme un simple chauffeur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nia Vardalos (Georgia) Richard Dreyfuss (Irv) Alexis Georgoulis (Poupi Kakas) Alistair McGowan (Nico) Harland Williams (Big Al) Rachel Dratch (Kim) Caroline Goodall (Dr. Tullen) Moderation: Alistair McGowan Originaltitel: My Life in Ruins Regie: Donald Petrie Drehbuch: Mike Reiss Kamera: José Luis Alcaine Musik: David Newman