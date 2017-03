RTL TVI 22:00 bis 22:40 Sonstiges Puis-je vous embrasser ? Stereo Merken Selon le fameux dicton : " Femme qui rit... ". L'humour est-il bien l'arme de séduction massive qu'il prétend être - Le romantisme est-il aussi ringard qu'on le dit - L'attirance se limite-t-elle à une question de physique - Les poèmes et autres déclamations ont-ils toujours autant d'effets pour séduire une femme - Le bouquet de roses rouges fait-il toujours mouche ou est-il définitivement 'has been' - 3 hommes et une femme vont pouvoir le vérifier par eux-mêmes dans ce nouveau rendez-vous d'humour présenté par Olivier Leborgne. Un jeu de séduction où 3 experts de l'humour devront user d'esprit et de légèreté dans leurs mots doux pour tenter de séduire, chacun à sa façon, l'invitée de l'émission. L'enjeu - Un baiser pour le plus séducteur de tous... ou pas ! Au travers des différentes manches, et toujours avec humour, ils batailleront à coups de chansons, de poèmes, ou encore de beaux mots pour séduire la belle et atteindre peut-être le saint-graal : le baiser de l'invitée. Chaque semaine, les losers de la drague pourront prendre une leçon de rattrapage, ou pas, avec les séducteurs de " Puis-je vous embrasser - ". L'invitée aura bien entendu son mot à dire puisqu'elle cotera chacune des tentatives de séduction et désignera parmi les 3 séducteurs le " loser " et les finalistes, ceux qui auront l'ultime chance de la séduire et de lui décrocher un baiser. Une nouvelle émission où humour et amour iront de pair sur RTL TVI. In Google-Kalender eintragen Moderation: Olivier Leborgne