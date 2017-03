RTL TVI 22:10 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy Amour et conséquences USA 2016 Stereo Merken Meredith se met en colère lorsqu'elle apprend qu'Amelia et Owen prévoient d'emménager ensemble, qu'ils ont des projets de mariage et parlent d'avoir des enfants. Alex se sent plus rassuré sur son avenir avec Jo. Il se décide enfin à la demander en mariage, mais remarque qu'elle a un comportement étrange. Callie et Arizona continuent à se chamailler au sujet de leur accord sur la garde qui a été mise en place. Nathan a une violente altercation avec Meredith. Mais cette dispute va finalement les rapprocher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Stacy McKee Musik: Danny Lux