RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs La tomate Stereo Ce soir, dans "Les secrets des grands chefs", vous allez tout savoir sur l'un des produits les plus utilisés en cuisine : la tomate ! Quels sont les vertus et les bienfaits de ce légume-fruit adoré de tous les Français - Quel type de tomate choisir - Comment la cuisiner en entrée, en plat ou même en dessert - Comment les plus grands chefs la subliment-ils dans des plats gastronomiques - Nous vous emmenons à Genève, dans l'un des plus beaux palaces de Suisse, retrouver le chef le plus récompensé de toute la gastronomie française : Michel Roth. Il nous fait découvrir une tomate d'exception, la supersteak ! Il nous dévoilera ses secrets pour réaliser un délicat caramel de tomate. Giacinta Trivero, redoutable candidate de Top Chef, nous dévoile sa version de l'incontournable tomate-mozzarella ; une spécialité italienne au dressage très simple qu'elle va rendre gastronomique avec quelques astuces tout aussi simples. Nous revenons ensuite sur les plus belles recettes de la compétition à base de tomate. Vous découvrirez l'étonnante salade de fruits parfumée aux cornichons et aux pépins de tomate de Yoni Saada et Virginie Martinetti, candidats emblématiques de la saison 4. Retour sur le parcours incroyable de Grégory Cuilleron, le jeune chef amateur devenu professionnel qui, malgré son handicap, remporta l'émission spéciale " Un dîner presque parfait : Le combat des régions " et surtout, la toute première saison de Top Chef. Ce soir, il nous dit tout et interprète pour nous un grand classique de la gastronomie espagnole... à base de tomates. Moderation: Stéphane Rotenberg