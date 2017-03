L'Homme, en 2027, a épuisé toutes les ressources de la planète. La dernière naissance remonte à près de vingt ans, et le désespoir a engendré à travers le monde un climat de violence, d'anarchisme et de nihilisme exacerbé. La Grande-Bretagne est le seul pays à avoir évité cette descente aux enfers, en se dotant d'un régime totalitaire. Devenue l'ultime espoir d'une humanité déboussolée, elle attire à elle des milliers de réfugiés, capturés dès leur arrivée, parqués dans de vastes camps de regroupement et impitoyablement rejetés à la mer. Pour Theo, rien de cela ne compte vraiment, car le militant qu'il fut s'est converti en bureaucrate. In Google-Kalender eintragen