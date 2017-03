Hessen 22:00 bis 22:45 Reise Herrliches Hessen Unterwegs in und um Lorsch D 2015 Merken Unterwegs in und um Lorsch mit "Herrliches Hessen", das bedeutet eine Stadt kennen zu lernen, mit der man sicherlich in erster Linie das Welterbe Kloster Lorsch verbindet. Doch Lorsch hat darüber hinaus einiges mehr zu bieten. Dennoch scheint über Vielem der "Geist" des ehemaligen Klosters in unterschiedlichster Form immer noch zu schweben. In dieser Folge vom "herrlichen hessen" ist Moderator Dieter Voss unterwegs in und um Lorsch. Die Themen im Einzelnen: m - "Welterbe Kloster Lorsch": Herman Schefers kam nach seinem Studium nach Lorsch und ihm wurde gesagt: "Du bleibst da nicht lange. Ist doch schon alles erforscht." Doch das ganze Gegenteil ist der Fall. Das Kloster bietet immer noch viele Geheimnisse. - "Süsse Werkstatt": zwei junge Konditoren-Meisterinnen haben sich der Herausforderung gestellt Kräuter aus dem Lorscher Arzneibuch in ihrer Trüffel-Kollektion zu verarbeiten. - "Eriträische Kaffeezeremonie": In Ruhe zusammen kommen, sich austauschen und dabei einen ganz besonderen Kaffee genießen. Gastfreundschaft wird in Lorsch sehr wichtig genommen. Dafür stehen insbesondere die Eriträerin Aster Walter und die Lorscherin Gabi Dewald. - "Metallbildhauer": Jürgen Heinz hat mit seinen "moving sculptures" etwas sehr besonderes geschaffen. Metall-Objekte, die sich scheinbar schwerelos bewegen können. - "Theater Sapperlott": eine Kleinkunstbühne die ihresgleichen sucht und die in Hans-Peter Frohnmaier einen "Chef" hat, der für scheinst alles den richtigen Riecher hat. - "Freilichtlabor Lauresham": Claus Kropp hat seine Passion gefunden in dem nachgebauten Herrenhof aus dem 8./9. Jahrhundert, das zum Welterbe Areal Kloster Lorsch gehört. Hier baut er, hier forscht er, hier darf er mit Tieren arbeiten und versucht dabei dem Mittelalter immer näher zu kommen. - Dazu zeigt die Sendung eine ganz außergewöhnliche Führung durch die Zehntscheune des Klosters, mit all den "Erträgen", die auf dem Areal gefunden wurden. Ein Gang durch die Stadt, den Kräutergarten und den Lorscher Wald fehlen natürlich auch nicht. Und schwingt man sich in Lorsch aufs Rad dann kommt man auch vorbei an Tabakfeldern und -scheunen, die für Lorsch eine ganz besondere Bedeutung hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Voss Originaltitel: Herrliches Hessen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 258 Min. Undercover in Paris

Krimi

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 73 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:05 bis 01:30

Seit 73 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 00:15 bis 01:50

Seit 63 Min.