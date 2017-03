TF1 22:50 bis 23:55 Sonstiges Section de recherches Les loups F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Après avoir célébré un mariage, Pauline Domergue, la maire du village, est retrouvée morte en tenue de soirée, au fin fond du parc du Mercantour. Sordide constatation : elle a été dévorée par des loups. La situation est d'autant plus étonnante que l'élue se battait pour la protection des grands prédateurs dans la région, vilipendés par les éleveurs et les agriculteurs. Le mystère s'épaissit quand des morceaux de viande sont retrouvés à proximité de sa dépouille. Aurait-on fait venir des loups pour manger son cadavre - S'agit-il d'un règlement de comptes - D'une mise en scène - L'enquête débute... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Casanova) Félicité Chaton (Vicky) Stéphane Soo Mongo (Alex) Gäste: Gäste: Didier Marty Originaltitel: Section de recherches Regie: Gérard Marx