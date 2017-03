TF1 22:45 bis 23:30 Sonstiges New York Unité Spéciale Du virtuel à la réalité USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Fin, Rollins et Carisi se rendent à une convention de jeux vidéo afin d'y rencontrer Leslie, la créatrice de "Gasco Man". Ce jeu avait poussé une jeune fille à poignarder sa propre soeur. Raina Punjabi, une conceptrice, va présenter son premier jeu vidéo au cours de cette convention, et ce malgré les menaces qu'elle a reçues de la part de certains joueurs. Lorsque Sarah, jeune productrice de jeux et employée de Raina, est agressée peu de temps après le lancement du jeu, les membres de l'Unité Spéciale décident de mener l'enquête afin de retrouver l'auteur de l'agression. Apparemment, certains hommes ne tolèrent pas la présence de femmes dans le milieu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Mouzam Makkar (Raina Punjabi) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Peter Scanavino (Dominick) Raúl Esparza (Rafael Barba) Peter Mark Kendall (Steven Kaplan) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Dick Wolf, Céline C. Robinson, Robert Brooks Cohen Musik: Mike Post