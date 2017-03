France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Morse Le trésor de Wolvercote GB 2014 Stereo 16:9 Merken Après la blessure par balle qui l'a laissé plusieurs mois sur la touche, l'inspecteur Morse reprend du service. Pour sa première affaire après sa convalescence, il se voit confier l'enquête sur la mort d'un certain Raymond Meeker. La victime se serait jetée du haut d'un toit d'immeuble. Or de rapides vérifications de routine révèlent que le véritable Raymond Meeker serait mort deux ans plus tôt. Entretemps, un homme vient signaler à la police la disparition de sa fille, Frida Yelland, tandis que d'autres agents tentent de remettre la main sur un manuscrit volé lors d'une exposition. Les trois affaires sont-elles liées ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Evans (Endeavour Morse) Nigel Cooke (Walter Fisher) Jessie Buckley (Kitty Batten) Jessica Ellerby (Diana Day) William Mannering (Malcolm Speight) Philip Martin Brown (Bernard Yelland) Abigail Thaw (Dorothea Frazil) Originaltitel: Endeavour Regie: Kristoffer Nyholm Drehbuch: Russell Lewis, Colin Dexter Musik: Barrington Pheloung