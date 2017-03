France 3 22:50 bis 00:20 Sonstiges Le sang de la vigne Du raffût à Saint-Vivant B, F 2013 Stereo 16:9 Merken Venus expertiser le domaine des Ubayre, à Beaune, Benjamin et sa collaboratrice se retrouvent pris entre William Ubayre, leur client, et son père, Jean Guillaume, qui souhaite annuler l'estimation. Le débat reste en suspens lorsqu'une averse de grêle s'abat et qu'il faut inspecter les parcelles pour estimer les dégâts. De retour à la propriété, le travail est interrompu par l'alarme du véhicule de Benjamin. Sous sa voiture, Benjamin trouve une robe. Il n'y touche pas, regarde autour de lui, et s'avance vers les vignes où il découvre le corps sans vie et dénudé d'une jeune femme. Jean Guillaume, William, René, le chef de culture, et Gaby, l'oenologue du domaine, tous connaissaient la victime... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Arditi (Benjamin Lebel) Catherine Demaiffe (Mathilde) Stéphane De Groodt (Cluzel) Julie Ferrier (Sybille) Carlo Brandt (Jean Guillaume Ubayre) Nathalie Blanc (Gaby) Mathias Maréchal (William Ubayre) Originaltitel: Le sang de la vigne Regie: Aruna Villiers Drehbuch: Jacques Lebrima, Jean-Pierre Alaux, Noël Balen Musik: Jean-Marie Sénia