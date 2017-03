France 2 23:20 bis 00:31 Sonstiges Complément d'enquête Les hors-série de Complément : Vacances, la révolution Club Med 16:9 Merken De l'esprit "kibboutz" des années 1950 aux luxueux villages "5 Tridents" du catalogue 2014, "Complément d'enquête" évoque la genèse d'un concept qui a révolutionné les vacances. Le Club Med, c'est d'abord l'histoire d'une famille, les Trigano, au départ fabricants de tentes pour les premiers congés payés de l'avant-guerre. L'histoire aussi d'un mythe, popularisé par le film "Les Bronzés", dont le côté caricatural avait au départ fortement déplu aux Trigano. Un film qui a pourtant fortement contribué à la notoriété des villages-vacances. Le Club Med est d'ailleurs intimement lié au show biz, dont nombre de célébrités ont commencé comme "GO" : Nicolas Canteloup, Patrick Bruel, Kad Mérad et Anne Roumanoff, notamment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Poincaré Originaltitel: Complément d'enquête