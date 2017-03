France 2 22:40 bis 00:26 Sonstiges Les dames Dame de carreau F 2011 16:9 HDTV Merken Une jeune femme, Véronique Legat, a été enlevée, séquestrée, déshabillée, puis, contre toute attente, libérée. A la suite de sa plainte, Jeannette découvre que six autres femmes ont disparu sans laisser de traces au cours des cinq dernières années. Le mari de la première disparue, Roland Liéport, médecin et navigateur, vit en Bretagne, et c'est chez lui que Martin et Jeannette démarrent leur enquête. Très vite, Jeannette est séduite par cet homme qui élève seul sa fillette. Et très vite aussi, les deux policiers sont convaincus que les six disparues sont mortes. Mais pourquoi Véronique a-t-elle été libérée - Par jeu, par défi ou par erreur - Et si Véronique était toujours en danger ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thierry Godard (Martin) Valérie Decobert (Jeannette) Jean-Toussaint Bernard (Olivier) Sophie-Charlotte Husson (Bélier) Anne Loiret (Florence) Charley Fouquet (Marion) Clara Ponsot (Isabelle) Originaltitel: Les Dames Regie: Alexis Lecaye Drehbuch: Alexis Lecaye, Camille Bordes-Resnais