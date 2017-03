France 2 23:00 bis 23:55 Sonstiges Enfants du terril Vivre malgré la misère F 2017 16:9 Merken Loïc, 15 ans, souffre de phobie scolaire et peine à terminer sa classe de troisième. Théo, son frère, encore protégé par l'innocence de ses 10 ans, transforme les ruines de son quartier en vaste terrain de jeux. Tous deux habitent au 12-14, une petite cité minière délabrée de la ville de Lens. A quelques mois de ses 16 ans, Loïc se cherche et se demande s'il va définitivement quitter l'école. Patricia, leur mère, se bat pour maintenir la cohésion familiale et assurer un avenir à ses fils. Entre représentations allégoriques et détresse du quotidien, ce documentaire est une réflexion sur les effets dévastateurs de la pauvreté et sur la perte de confiance dans m'avenir qui menace les deux frères. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Frédéric Brunnquell