France 2 22:25 bis 23:10 Sonstiges Shades of Blue Colis surprise USA 2015 16:9 HDTV La collaboration d'Harlee avec Stahl met au jour la relation secrète entre Wozniak et Donnie. Harlee accepte d'être licenciée pour faire tomber Wozniak. Elle va le voir après les obsèques de Saperstein et l'accompagne pour la réception d'un colis. Mais ils découvrent que leur "paquet" est en réalité un être humain, victime d'un kidnapping. Tandis que Wozniak tente de découvrir ce qui se passe, Harlee essaye de faire parler l'homme. Pendant ce temps, un membre de l'équipe intercepte un mystérieux appel sur le poste de Saperstein. Cet appel force les membres de l'équipe à s'interroger sur leur ami et à affronter leurs sentiments mitigés vis-à-vis de lui... Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Wolfe Coleman, Tamara Becher Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin