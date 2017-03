ATV 23:35 bis 01:25 SciFi-Film Doomsday - Tag der Rache GB, USA, SA, D 2008 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als sich im Jahr 2008 in Schottland der tödliche "Reaper"-Virus ausbreitet, sieht die britische Regierung keinen anderen Ausweg, als die ganze Provinz unter Quarantäne zu stellen. Die Menschen in der Region werden gnadenlos ihrem Schicksal überlassen. 30 Jahre später vermutet man der Krankheitserreger sei komplett ausgerottet. Doch als in London plötzlich wieder eine Infektion auftritt, beschließen die Behörden eine Elitetruppe in das kontaminierte Gebiet zu schicken, um Nachforschungen anzustellen. Spezialagentin Eden soll mit ihrem Team in der Todeszone nach dem Rechten sehen, ohne zu ahnen, welches Schlachtfeld sie erwartet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rhona Mitra (Eden Sinclair) Bob Hoskins (Bill Nelson) Adrian Lester (Norton) Alexander Siddig (John Hatcher) David O'Hara (Michael Canaris) Nathalie Boltt (Jane Harris) Craig Conway (Sol Kane) Originaltitel: Doomsday Regie: Neil Marshall Drehbuch: Neil Marshall Kamera: Sam McCurdy Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18