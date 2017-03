Slovenija 2 22:20 bis 00:10 Melodram Stromboli I 1950 Nach einer Vorlage von Roberto Rossellini 20 40 60 80 100 Merken Die junge Litauerin Karin Björsen kommt wegen eines gefälschten Passes nach Kriegsende in ein italienisches Internierungslager. Um von dort zu entkommen, heiratet sie den Soldaten Antonio, der Karin mit in sein Heimatdorf auf die Vulkaninsel Stromboli nimmt. Die Armut und die Lebensgewohnheiten der Inselbewohner erregen in ihr Unverständnis, Hochmut und Hass. Mit allen Mitteln versucht sie der Insel zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid Bergman (Karin Björsen) Mario Vitale (Antonio) Renzo Cesana (Priester) Roberto Onorati (Kind) Mario Sponzo (The man from the lighthouse) Gaetano Famularo (Man with guitar) Angelo Molino (Child) Originaltitel: Stromboli Regie: Roberto Rossellini Drehbuch: Roberto Rossellini, Art Cohn, Sergio Amidei, Gian Paolo Callegari, Renzo Cesana, Félix Morlión Kamera: Otello Martelli Musik: Renzo Rossellini Altersempfehlung: ab 18