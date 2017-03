ARTE 23:30 bis 23:55 Magazin Square Idee - Bedingungsloses Grundeinkommen für das 21. Jahrhundert F, D 2017 16:9 HDTV Merken Bedingungsloses Grundeinkommen ist keine neue Idee, erlebt gerade aber ein neues Comeback in vielen Programmen politischer Parteien Europas. Bereits im 18. Jahrhundert vom englischen Juristen Jeremy Bentham theoretisch erarbeitet, bis heute von Ökonomen der Rechten und der Linken verteidigt und zur Debatte gestellt, stellt sich heute die Frage, ob die Theorie in die Praxis umgesetzt werden wird. Befürworter wollen mit dem Grundeinkommen Armut bekämpfen. Kritiker sehen darin einen Schritt zur Manifestation des Ungleichgewichts. Sicher ist heute aber, dass Arbeit und Beschäftigung neugedacht werden müssen. Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem vermehrten Einsatz von Robotern dürften viele Jobs verschwinden. "Square" fragt in Finnland nach den ersten Ergebnissen eines breit angelegten Tests mit 2.000 Arbeitssuchenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Square