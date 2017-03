kabel eins 22:05 bis 00:00 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Megatrend Do it yourself - Warum bohren, hämmern und sägen wir Deutschen so gerne? D 2017 16:9 HDTV Merken Do it yourself ist das neue Freizeitglück. Aber wieso bevorzugen wir statt relaxter Entspannung Handwerker-Schweiß auf der Stirn? Warum gibt immer mehr Deutschen die Baumarkt-Jagd nach Bau-Materialen den Extra-Kick? "Abenteuer Leben" findet heraus, was uns an DIY fasziniert, wie die Baumärkte den Trend befeuern und erklärt, mit welchen Methoden sie versuchen, immer mehr Hobbyhandwerker in die Läden zu locken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag