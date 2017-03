France 2 23:10 bis 00:24 Sonstiges Complément d'enquête Rumeurs, fausses infos et nouveaux médias : soupçons sur l'info Hénin-Baumont : "La Voix du Nord" fait front / RT News, Sputnik TV : la voix de son maître - / Fake News : fausses infos et vrais bénéfices / 16:9 Merken Sur Twitter via @Cdenquete. A l'heure de la "post-vérité" et des faits alternatifs, les médias traditionnels sont-ils toujours crédibles - Comment parviennent-ils à exister face aux réseaux sociaux, réactifs car peu soucieux de vérification des informations - Et pour le lecteur, comment démêler le vrai du faux au milieu des fausses informations qui circulent et, dans la France d'aujourd'hui, sont susceptibles de brouiller la campagne présidentielle - Au sommaire : In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Poincaré Originaltitel: Complément d'enquête

