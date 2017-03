Sky Sport Austria 22:30 bis 01:30 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Red Bull Salzburg - EC Klagenfurter AC, Playoffs, Halbfinale, Spiel 5 Stereo 16:9 HDTV Merken "Hervorheben möchte ich die tolle Stimmung in der Halle. Genau diesen Rückenwind brauchen wir, diese Form der Unterstützung haben sich unsere Spieler auch verdient." KAC-Head-Coach Mike Pellegrims weiß um die Bedeutung der Fans, die durch ihren großen Support den Kärtnern zum 4:1-Erfolg über die "Roten Bullen" verhalfen. Der zweite Sieg in Folge ist zudem der 2:2-Serienausgleich. Somit warten auf die Eishockeys-Fans mindestens noch zwei weitere Partien im Halbfinal-Playoff zwischen Klagenfurt und Salzburg. Kann der amtierende Meister die aktuelle Misere gegen den Rekordmeister vor heimischer Kulisse stoppen? Das andere Semifinale ist derweil entschieden: Die UPC Vienna Capitals stehe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

