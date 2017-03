ORF 3 22:00 bis 23:30 Komödie Diagonale 2017: Kleine Fische Diagonale 2017: Kleine Fische A 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gewinner des Publikumspreises in der Kategorie "Beliebtester Film des Jahres 2009": Vor dem Hintergrund einer sich im Wandel befindenden Warenwelt, erzählt der Film die Geschichte zweier grundverschiedener Brüder, die im Streit um den geerbten Fischladen wieder zueinander finden. Drehbuch: Marco Antoniazzi und Gregor Stadlober, Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Steinocher (Martin) Volker Schmidt (Kurt) Brigitte Kren (Frau Tesarek) Sabrina Reiter (Karin) Peter Strauss (Vater) Agnes Riegl (Maria) Karl Fischer (Franz) Originaltitel: Kleine Fische Regie: Marco Antoniazzi Drehbuch: Marco Antoniazzi, Gregor Stadlober Kamera: Niko Mayr