ORF 3 22:25 bis 23:30 Diskussion 60 Minuten.Politik Umverteilung und Rückkehr-Tausender: Die richtige Flüchtlingshilfe? Umverteilung und Rückkehr-Tausender: Die richtige Flüchtlingshilfe? A 2017 Merken In Griechenland kommen derzeit so viele Flüchtlinge an wie seit langem nicht mehr. Hierzulande diskutieren SPÖ und ÖVP über die Umverteilung von Flüchtlingen. Bundekanzler Christian Kern fordert eine Ausnahme für Österreich, SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil einen kompletten Ausstieg aus dem Umverteilungsprogramm. Innenminister Wolfgang Sobotka von der ÖVP will gegen die Bedenken der SPÖ die Umverteilung starten und Flüchtlinge aus Griechenland und Italien aufnehmen. Und das Innenministerium will mit Geld Flüchtlinge zur freiwilligen Rückkehr motivieren. Braucht es einen Aufschub der Flüchtlingsumverteilung für Österreich? Wie belastet ist Österreich mit der Betreuung der Asylwerber? Findet die Regierung eine gemeinsame Linie, auch mit der EU?Darüber diskutieren ORF III Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Heute Chefredakteur Christian Nusser mit den AsylsprecherInnen der Parlamentsparteien. Gäste sind: Rudolf Plessl (Nationalratsabgeordneter SPÖ), Johann Rädler (Integrationssprecher ÖVP), Walter Rosenkranz (Stv. Klubobmann FPÖ), Alev Korun (Asylsprecherin Die Grünen), Nikolaus Scherak (Asylsprecher Neos) und Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach). In Google-Kalender eintragen Moderation: Ingrid Thurnher, Christian Nusser Gäste: Gäste: Rudolf Plessl (Nationalratsabgeordneter SPÖ), Johann Rädler (Integrationssprecher ÖVP), Walter Rosenkranz (Stv. Klubobmann FPÖ), Alev Korun (Asylsprecherin Die Grünen), Nikolaus Scherak (Asylsprecher Neos), Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach) Originaltitel: 60 Minuten.Politik

